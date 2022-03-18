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Новости 17:19

TMT: Путин выступил в "Лужниках" в куртке Loro Piana стоимостью 1,4 млн рублей

фото ЗакС политика TMT: Путин выступил в "Лужниках" в куртке Loro Piana стоимостью 1,4 млн рублей

Президент России Владимир Путин во время выступления на стадионе "Лужники", где проходил концерт "Крымская весна", был одет в пуховик итальянского бренда Loro Piana, обратил внимание Telegram-канал TMT.

На сайте ЦУМ похожая куртка из коллекции осень/зима 2021-22 продается за 1,445 млн рублей.

Отметим, что на Путине и раньше замечали вещи Loro Piana. В частности, в 2015 году The Times оценили стоимость спортивного костюма от Loro Piana, в котором президент занимался спортом, в 2000 фунтов. РБК в 2019 году идентифицировал на одном из фото главы государства кроссовки этого бренда модели Week End Walk. В то время они стояли в ЦУМ около 61 тысячи рублей. В 2020 году президент появился в кардигане Loro Piana на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. "Лента.ру" обнаружила в интернет-магазине похожую модель стоимостью 204 тысячи рублей.


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