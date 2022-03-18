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РИА "Новости": YouTube могут заблокировать в ближайшее время

фото ЗакС политика РИА "Новости": YouTube могут заблокировать в ближайшее время

Роскомнадзор намеревался заблокировать YouTube еще на прошлой неделе, но был вынужден перенести решение из-за ограничения доступа к Instagram, сообщили 18 марта РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве. По утверждению агентства, блокировка видеосервиса должна состояться в ближайшее время — "возможно, уже сегодня".

Как предположил источник, "скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют". Он также отметил, что предполагает возможность ограничения доступа к YouTube "с высокой степенью вероятности".

"Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства и добавил, что блокировка может случиться даже сегодня.

Сегодня же стало известно о том, что РКН обратился к YouTube с требованием прекратить распространение сведений, якобы содержащих угрозы в адрес россиян. В ведомстве заявили, что действия администрации видеохостинга носят "террористический характер".

Фото: pixabay


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