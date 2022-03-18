Экс-председатель комитета по энергетике возглавил "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"

Покинувший пост председателя петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук пересел 18 марта в кресло главы дочерней компании Газпрома. Согласно сообщению пресс-службы ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", совет директоров утвердил Бондарчука в должности генерального директора компании.

Новый гендиректор уже представлен коллективу. К исполнению своих обязанностей он приступит в понедельник, 21 марта.

Об уходе Бондарчука из Смольного стало известно в пятницу. Чиновник занимал должность главы комитета по энергетике с 2013 года, до этого он возглавлял комитет по топливно-энергетическому комплексу в Ленобласти, а перед этим шесть лет трудился в должности зампреда областного комитета по тарифам и ценовой политике.

Место Бондарчука в Смольном временно заняла зампред комитета Светлана Мельникова. Как сообщается, в комитете она работает с 2010 года.