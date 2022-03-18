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Новости 18:35

СПбГУ не станет до судов отчислять задержанных на протестных акциях студентов

фото ЗакС политика СПбГУ не станет до судов отчислять задержанных на протестных акциях студентов

Санкт-Петербургский госуниверситет определится с дальнейшей судьбой своих студентов, задержанных на пацифистских акциях в Петербурге, после рассмотрения судами апелляций по каждому делу, сообщается на сайте вуза. Соответствующее решение было принято в ходе ректорского совещания СПбГУ.

Как говорится в отчете о совещании, у задержанных студентов потребовали письменных объяснений "по факту нарушения ими требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета". Большинство учащихся исполнили требование, отмечается в сообщении пресс-службы. После этого материалы были направлены в Студенческий совет для учета его мнения.

Позже выяснилось, что правоохранители прекратили административные дела против двух студентов, а прочие обжаловали или намерены обжаловать решения о правонарушении. В связи с этим руководство СПбГУ решило не выносить дисциплинарных взысканий против учащихся до момента, когда по каждому делу не появится решение суда.

В пресс-службе вуза уточнили, что по закону суды не обязаны информировать университет о вынесенных решениях. Поэтому от учащихся, чьи апелляции были рассмотрены судом, потребовали "самостоятельно и своевременно" предоставить информацию о решениях должностным лицам СПбГУ.

Ранее появилась информация о том, что СПбГУ передумал отчислять двух студентов, задержанных на акциях протеста.


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