"Яндекс" подтвердил возможность продажи "Дзена" и "Новостей"

Российская IT-компания "Яндекс" допустила возможность продажи собственных сервисов "Дзен" и "Новости". Соответствующее заявление было опубликовано 18 марта.

В заявлении говорится, что компания "изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы "Дзен"". Объясняется это намерением "Яндекса" "сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов", а также транзакционных услуг.

О планах "Яндекса" продать "Новости" и "Дзен" стало известно 15 марта. Как сообщалось, компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но в качестве основного рассматривает холдинг VK.