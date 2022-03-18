Мединский: Россия и Украина находятся "на полпути" в вопросе демилитаризации

Позиции России и Украины "максимально сблизились" в вопросе нейтрального статуса последней, заявил 18 марта глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. При этом говорить о встрече президентов обеих стран пока рано, отметил он.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", — приводит слова Мединского ТАСС. При этом в переговорах имеются нюансы из-за гарантий безопасности для Украины в случае отказа ее от вступления в НАТО, уточнил переговорщик. По его словам, стороны находятся "где-то на полпути" в обсуждении вопроса демилитаризации Украины.

Еще одним важным вопросом переговоров является вопрос управления территориями Донбасса, продолжил Мединский. Украинская сторона требует предоставить это Киеву, российская настаивает на том, что "вопрос управления должен решаться народом Донбасса".

В целом же говорить о возможности встречи лидеров двух стран будет возможно лишь после утверждения текста договора между ними, сообщил глава делегации. "Прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — цитирует Мединского РИА Новости.

Напомним, так называемая специальная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Сегодня, выступая в "Лужниках", Владимир Путин обвинил украинские власти в геноциде жителей Донбасса.