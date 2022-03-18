Суд оштрафовал петербурженку за пацифистские наклейки

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу города Полину Митянину за расклейку листовок с пацифистским содержанием. Подобные действия были квалифицированы как дискредитация Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщила 18 марта объединенная пресс-служба судов.

Митянина обвинялась в том, что якобы совершила днем 17 марта на парковке апарт-отеля "Салют" на Пулковском шоссе "умышленные и осознанные" действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР". Говоря иначе, петербурженку обвиняли в расклейке листовок с лаконичными призывами на русском и английском языках, смысл которых российское государство считает противозаконным.

В суде Митянина сообщила, что взяла листовки у друзей "под давлением общественности". Полученное она расклеила в доме, где обитает, и там же была задержана.