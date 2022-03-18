ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:41

Суд оштрафовал петербурженку за пацифистские наклейки

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку за пацифистские наклейки

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу города Полину Митянину за расклейку листовок с пацифистским содержанием. Подобные действия были квалифицированы как дискредитация Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщила 18 марта объединенная пресс-служба судов.

Митянина обвинялась в том, что якобы совершила днем 17 марта на парковке апарт-отеля "Салют" на Пулковском шоссе "умышленные и осознанные" действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР". Говоря иначе, петербурженку обвиняли в расклейке листовок с лаконичными призывами на русском и английском языках, смысл которых российское государство считает противозаконным.

В суде Митянина сообщила, что взяла листовки у друзей "под давлением общественности". Полученное она расклеила в доме, где обитает, и там же была задержана.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама