В Петербурге сократилось количество иностранных туристов

Количество зарубежных туристов в Петербурге резки снизилось, написала 19 марта "Фонтанка" со ссылкой на местных отельеров и игроков туриндустрии. По сравнению с мартом 2021 года количество гостей уменьшилось наполовину, а реальная загрузка номеров составляет 25 %.

Как говорят отельеры, сейчас их единственной надеждой остаются российские туристы. Однако в настоящее время ситуация в отрасти оставляет желать лучшего. Как заявил изданию владелец отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы, в прошлом году плановая загрузка отеля была 52 % на месяц, теперь же она колеблется в промежутке между 20 и 30 %.

"Обычно, когда идет череда выходных, загрузки составляют до 100 процентов. В этом году в мартовские выходные загрузка была 46 процентов", — рассказал Теймурханлы изданию.

Жалуются отельеры и на короткое плечо бронирования. "За свой 27-летний отельный опыт я никогда не видел такого короткого плеча бронирования — оно составляет 1–2, максимум 3 дня. Когда плечо бронирования составляло неделю, мы считали, что это очень коротко, это низкий сезон и это вообще безобразие", — приводит "Фонтанка" слова гендиректора отеля "Введенский".

В свою очередь, хозяйка мини-отеля Ruann Decar рассказала, что не знает ни одного отеля, которому удавалось бы выходить по меньшей мере в ноль. "Это убытки. Отелям так давно очень тяжело, и то, что сейчас происходит, это контрольный в голову. Уже лет пять назад нужно было быть с таким жировым запасом, чтобы сейчас пережить еще и это. Очень безрадостные перспективы на сезон. Уже и не о заработках речь", — пожаловалась она.

Ситуация обострилась после ухода с российского рынка системы интернет-бронирования отелей Booking.com, благодаря которой держалось до 70 % гостиничного бизнеса. Отечественные альтернативы нидерландскому сервису ("Островок", "Яндекс.Путешествия" и "Броневик") пытаются расширяться, но в настоящее время не справляются с нагрузкой, говорят участники рынка.

В целом, как говорят эксперты, без принятия мер поддержки отели среднего класса с небольшим номерным фондом обречены. 10 марта правительство обнулило ставки НДС, но это поможет удержаться на плаву лишь крупным фирмам, пишет "Фонтанка". Также власти продлили программу туристического кешбэка, которая распространяется на путешествия по России. Помимо этого, отельеры возлагают надежды на планы Смольного не отменять проведение знаковых событий, таких как Петербургский международный экономический форум, что позволило бы наполнить гостиницы клиентами.

Ранее стало известно о желании Смольного упростить въезд в страну для жителей Китая и Индии с тем, чтобы оживить туристическую сферу. Предложение об этом городские власти направили на федеральный уровень, рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.