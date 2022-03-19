Смольный скорректировал планы касательно моратория на снос ларьков

Правительство Петербурга подготовило новые меры поддержки бизнеса в условиях санкций, сообщила 19 марта пресс-служба губернатора Александра Беглова. Так, до конца 2022 года контролирующие службы поставят на паузу все проверки предприятий, за исключением тех, что связаны с обеспечением безопасности.

Кроме того, для IT-компаний и обрабатывающих производств снизят ставки по упрощенной системе налогообложения. Ставки будут действовать в 2022 году для производств и до конца 2024 года — для IT-предприятий. "Это позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую городу продукцию", — выразили уверенность в пресс-службе.

Также Смольный намерен создать рабочую группу, которая займется рассмотрением вопросов, связанных с необходимостью демонтажа ларьков. "В случае если нестационарные торговые объекты не создают угрозы безопасности, отсутствуют решения суда о сносе, значимые нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно — решения о сносе приниматься не будут", — говорится в сообщении городской администрации.

Стоит отметить, что не далее как 11 марта Смольный сообщил о введении моратория до 1 января 2023 года "на демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), не соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они расположены". Однако уже 16 марта петербургские предприниматели рассказали о рассылке от комитета по контролю за имуществом с уведомлениями о сносе принадлежащих им ларьков. Как заявили бизнесмены, в комитете сообщения о моратории назвали "вбросом СМИ" и пообещали продолжать сносы, как и раньше.