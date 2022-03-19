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Новости 16:35

Более 400 представителей мирового научного сообщества выступили против отчисления студентов СПбГУ за участие в протестах

фото ЗакС политика Более 400 представителей мирового научного сообщества выступили против отчисления студентов СПбГУ за участие в протестах

Ученые из различных европейских и американских вузов, а также российские студенты подписали обращение с призывом не отчислять студентов СПбГУ, задержанных на акциях протеста, сообщил 19 марта Telegram-канал "Ротонда". Среди них — словенский философ Славой Жижек, литературовед Александр Эткинд, литературовед и политический деятель Михаил Лотман и другие. Всего к моменту выхода заметки подписи под открытым письмом поставил 471 человек.

Авторы обращения выступили с осуждением официальной позиции СПбГУ и заявили, что отчисление студентов за участие в пацифистских акциях "крайне негативно скажется на репутации Университета и подорвет возможности международного сотрудничества с СПбГУ в будущем".

"Мы призываем Вас принять правильное решение в отношении студентов, отчисление которых кажется несоразмерной мерой за проявление гражданской позиции. Университет не должен становиться репрессивным институтом и отнимать будущее у молодого поколения", — считают подписанты.

Накануне стало известно о планах СПбГУ повременить с дисциплинарными мерами в отношении 13 студентов, задержанных на протестных акциях в последнее время. Такое решение в вузе объяснили желанием дождаться рассмотрения судами апелляций по каждому делу.


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