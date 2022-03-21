"АвтоВАЗ" отправит часть работников в простой из-за нехватки компонентов для сбора машин

Российский автопром в лице компании "АвтоВАЗ" заявил об отправке части своих работников в простой ввиду нехватки заграничных электронных комплектующих, необходимых для производства отечественных автомобилей, информирует РБК.

Так, в период с 21 по 25 марта будет скорректирован график работы предприятий в Ижевске и Тольятти. Собирающая модели LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero линия "B0" в течение недели будет запущена всего дважды — 21 и 22 марта. Период с 23 по 25 числа объявят простойными с сохранением 2/3 зарплаты.

Предприятие "LADA Ижевск" (LADA Vesta) также будет простаивать с 23 по 25 марта с выплатой 2/3 жалованья. В то же время линии Granta и NIVA завода в Тольятти не будут работать в течение всей рабочей недели — но также с выплатой 2/3 зарплаты.

"Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для "LADA Image" для сервисного и послепродажного обслуживания", — приводит РБК сообщение пресс-службы "АвтоВАЗа".

Уточняется, что работать будут только службы, которые несут ответственность за бесперебойную работу заводской инфраструктуры.

Ранее, напомним, московский аэропорт Шереметьево объявил о переводе 40% сотрудников в режим простоя.