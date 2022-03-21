Попавший под санкции Геннадий Тимченко покидает совет директоров "Новатэка"

Российский миллиардер Геннадий Тимченко уходит из совета директоров госкорпорации "Новатэк", информирует пресс-служба компании. Решение вступает в силу в понедельник, 21 марта. Уточняется, что Тимченко ушёл по собственному желанию.

Бизнесмен, напомним, ещё в феврале одним из первых был включён в санкционные списки Великобритании и Евросоюза ввиду признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала "специальной военной операции" на Украине.

Тогда же Bloomberg проанализировал происходящее с капиталами богатейших россиян. Агентство констатировало, что за первые полтора месяца 2022 года, то есть до признания ДНР и ЛНР и ввода войск на Украину, они потеряли 32 млрд долларов. Пострадавшим в наибольшей степени участником рынка был признан Геннадий Тимченко.