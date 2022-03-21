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Новости 10:59

Попавший под санкции Геннадий Тимченко покидает совет директоров "Новатэка"

фото ЗакС политика Попавший под санкции Геннадий Тимченко покидает совет директоров "Новатэка"

Российский миллиардер Геннадий Тимченко уходит из совета директоров госкорпорации "Новатэк", информирует пресс-служба компании. Решение вступает в силу в понедельник, 21 марта. Уточняется, что Тимченко ушёл по собственному желанию.

Бизнесмен, напомним, ещё в феврале одним из первых был включён в санкционные списки Великобритании и Евросоюза ввиду признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала "специальной военной операции" на Украине.

Тогда же Bloomberg проанализировал происходящее с капиталами богатейших россиян. Агентство констатировало, что за первые полтора месяца 2022 года, то есть до признания ДНР и ЛНР и ввода войск на Украину, они потеряли 32 млрд долларов.  Пострадавшим в наибольшей степени участником рынка был признан Геннадий Тимченко.


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