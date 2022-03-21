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Новости 12:13

Учебная неделя в СПбГУ началась с очередной эвакуации из-за сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика Учебная неделя в СПбГУ началась с очередной эвакуации из-за сообщения о "минировании"

Вторую неделю подряд занятия в Санкт-Петербургском государственном университете начинаются с эвакуации: студентов выводят из центрального здания после поступившего в вуз сообщения о якобы его минировании, информирует пресс-служба СПбГУ.

Письмо о якобы наличии взрывного устройства в стенах вуза поступило в районе 11:00. Руководство университета приняло решение немедленно эвакуировать всех, кто находится в здании на Университетской набережной.

Сейчас на месте работают экстренные службы и полиция.

Характерно, что на минувшей неделе СПбГУ подвергался почти ежедневным "минированиям".


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