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Новости 12:33

"Яблоко" внесло в ЗакС инициативу о новых принципах утверждения правил благоустройства

фото ЗакС политика "Яблоко" внесло в ЗакС инициативу о новых принципах утверждения правил благоустройства

Фракция "Яблоко" в парламенте Петербурга подготовила проект закона, согласно которому правила благоустройства в городе должны утверждаться законом. Документ опубликован на сайте Заксобрания.

- Это необходимо, чтобы не было таких историй как с портретом Даниила Хармса. Мы постоянно упираемся в носорожье сопротивление [чиновников]. "У нас правилами не предусмотрено и всё". Пока правила ЗакС не будет утверждать законом, так оно дальше и будет, - заявил ЗАКС.Ру депутат, заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский.

По замыслу авторов инициативы, правила благоустройства и поправки в них должен представлять губернатор, а после общественных слушаний утверждать ЗакС. В настоящее время правила утверждаются не законом, а постановлением городского правительства. Депутаты не могут напрямую повлиять на редакцию этого документа.

Напомним, борьба за граффити с портретом Хармса на фасаде дома № 11 по улице Маяковского, где жил писатель, идет уже не менее года. Общественность требует сохранить изображение, а власти обещают его закрасить, ссылаясь на действующие в городе правила благоустройства.


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