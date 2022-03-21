ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:38

"Ъ": Кремль пока не принимал никаких решений об отмене грядущих губернаторских выборов

фото ЗакС политика "Ъ": Кремль пока не принимал никаких решений об отмене грядущих губернаторских выборов

В Кремле пока не было никаких дискуссий о возможной отмене или переносе прямых выборов губернаторов, которые должны пройти грядущей осенью в ряде регионов России, сообщил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков во время ежедневного пресс-брифинга.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Никакого такого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить просто сейчас невозможно",— приводит заявление чиновника "Коммерсант".

Ранее источники "Ъ" сообщили о соответствующем обращении региональных глав к аппарату главы государства с предложением отменить прямые выборы губернаторов из-за сложной экономической ситуации в субъектах РФ, вызванной наложенными на РФ санкциями. Звучало предложение провести губернаторские выборы через региональные парламенты.

Осенью 2022 года выборы губернаторов должны пройти во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама