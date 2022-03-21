Мишустин поручил следить за выплатами соцработникам, помогающим в борьбе с COVID-19

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин обратился к своим коллегам вице-премьерам с просьбой внимательно контролировать ход выплат социальным работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией, передаёт РИА "Новости".

В ходе рабочего совещания правительства РФ Мишустин напомнил о том, что, согласно президентской инициативе, соцработники, помогающие медикам в период пандемии в домах престарелых, интернатах и других организациях, должны получать стимулирующие выплаты.

"На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - поручил премьер-министр.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах в 2022 году медработникам и водителям скорой помощи, заразившимся при контакте с больными коронавирусом. Действие нормы также распространяется на членов семей медиков.

Единовременные выплаты подхватившим COVID-19 медикам учредили в первый год пандемии и с тех пор их неоднократно пролонгировали.

На выплаты петербургским соцработникам правительство РФ также ежегодно выделяет средства из федбюджета.

Фото: сайт Кремля