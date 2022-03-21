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Новости 16:17

В Минпросвещения опровергли возможность переноса экзаменов из-за дефицита бумаги

фото ЗакС политика В Минпросвещения опровергли возможность переноса экзаменов из-за дефицита бумаги

Основной и единый государственные экзамены состоятся в российских школах в назначенный срок, заявили 21 марта в Минпросвещения. Дефицит бумаги незначителен и "в самое ближайшее время" проблема с нехваткой будет решена, сообщили чиновники.

"Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решён. ОГЭ  и ЕГЭ пройдут согласно графику", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале ведомства.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ растянется с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля. Проведение ОГЭ развернется в период с 19 мая по 9 июля.

Ранее в Смольном опровергли возможность переноса проверочных работ в петербургских школах из-за нехватки бумаги. В комитете по образованию признали факт проверки наличия расходных материалов, но назвали ее "рутинной работой в рамках подготовки к проведению экзаменационной кампании". До этого появились сведения о том, что минимум в трех районах города директорам школ рекомендовали не проводить Всероссийские проверочные работы в письменном виде.

Фото: pixabay


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