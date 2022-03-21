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Новости 19:32

"Дом книги" на Невском прекратил свою работу

фото ЗакС политика "Дом книги" на Невском прекратил свою работу

Книжный магазин в доме Зингера на Невском проспекте закрылся для посетителей днем 21 марта, сообщил MR7. Как рассказало издание, сотрудники магазина внезапно попросили клиентов покинуть помещение, а затем повесили на двери табличку с извещением о закрытии "по техническим причинам".

По информации "Делового Петербурга", закрытие связано с выселением "Дома книги" из занимаемых помещений, сотрудники вывозят прочь остатки нераспроданного товара. Как уточнили журналисты, предположительно 24 марта объект должны передать связанному с "Альфа-банком" ЗАО "Зингер", а то, в свою очередь, предоставит освободившиеся площади АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которое принадлежит Смольному.

На прошлой неделе апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о недействительности договора субаренды между ООО "Книжный магазин № 1" (владеет магазином "Санкт-Петербургский Дом книги") и ЗАО "Зингер". Спустя несколько дней вице-губернатор Борис Пиотровский пообещал в июне открыть книжный магазин в доме Зингера.

Фото: Дом Книги/ «ВКонтакте»


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