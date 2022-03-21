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Суд продлил арест фигурантам дела о гибели пациентов после обследования желудка

фото ЗакС политика Суд продлил арест фигурантам дела о гибели пациентов после обследования желудка

Октябрьский районный суд 21 марта продлил меру пресечения в виде ареста для главного врача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) № 1 Евгения Попова и его сотрудниц Александры Феофановой, Натальи Суровенко и Елены Медведевой. Всех их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ), а Попова — еще и в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, следствие указывало на необходимость проведения различных экспертиз и допроса более 200 пациентов, проходивших гастрографию с использованием сульфата бария. Обвиняемые ходатайствовали о более мягкой мере (например, домашнем аресте), но своего не достигли. Суд продлил им заключение до 26 июня.

Напомним, о гибели пациентов, проходивших обследование желудка в ГКДЦ № 1, стало известно в конце января. По версии следствия, виной всему стало использование не входящего в список медпрепаратов контраста на основе сульфата бария. Всего погибло семь человек.


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