В Финляндии и Гибралтаре задержали 22 яхты, которые могут быть связаны с российскими миллиардерами

Финские таможенники задержали 21 яхту, которая якобы имеет прямое отношение к пребывающим в санкционных списках российским миллиардерам, а также компаниям, принадлежащим им, информирует местная газета Helsingin Sanomat.

В случае, если надзорное ведомство установит прямую принадлежность плавсредств подсанкционным россиянам, то таможня может начать процедуру принудительного взыскания долго или поднять вопрос о заморозке имущества.

Кроме того, Reuters пишет, что в проливе Гибралтар была задержана яхта, которая может принадлежать миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. По сведениям журналистов, яхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом днём ранее, 21 марта.

"В настоящее время судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения", — гласит вердикт местных властей.

Напомним, ранее СМИ сообщали об аресте пришвартованной в Европе яхты бизнесмена Алишера Усманова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и миллиардера Андрея Мельниченко.