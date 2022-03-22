Смольный: Средняя номинальная зарплата в Петербурге - 76 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге в 2021 году составила 76 тысяч рублей. Это следует из доклада председателя комитета по экономической политике Валерия Москаленко на заседании городского правительства 22 марта.

Таким образом, реальная, то есть получаемая на руки зарплата, в среднем в Петербурге должна была составить 66,1 тысячу рублей. В докладе отмечено, что в целом по стране средняя номинальная зарплата - 56,5 тысяч рублей.

Отметим, Смольный регулярно отчитывается о росте зарплат петербуржцев. Так, еще в феврале Москаленко утверждал, что средняя номинальная зарплата в городе по итогу января-ноября составила 73,3 тысячи рублей.