Суд начал оглашать приговор Навальному: его признали виновным в мошенничестве

Выездной суд в ИК-2 Покрова приступил к оглашению приговора по делу о мошенничестве и оскорблении судьи в отношении политика Алексея Навального, информирует телеграм-канал "Осторожно, новости".

Оппозиционера с первых же слов судья признала виновным в мошенничестве. Как полагает следствие, Навальный провёл "фиктивное выдвижение в президенты" в 2018 году и собрал донаты со своих сторонников, а потом вместе с соратниками потратил их на собственные нужды.

Ранее, напомним, ведущая процесс судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова пошла на повышение: соответствующий указ подписал лично Владимир Путин.

Навальному, напомним, грозит до 13 лет колонии строгого режима.

Политика судят по уголовным делам об оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ) на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко и по четырем эпизодам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).