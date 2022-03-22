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Новости 11:46

В Москве полиция ищет хозяина квартиры, в которой на окне висит гирлянда в цветах флага Украины

фото ЗакС политика В Москве полиция ищет хозяина квартиры, в которой на окне висит гирлянда в цветах флага Украины

Столичные правоохранители разыскивают хозяина квартиры, в которой на одном из окон висит гирлянда, горящая в цветах флага Украины, информирует Baza.

Украшение показалось преступным соседу москвича, который и пожаловался на него полиции. Приехавшие по обращение силовики не сумели застать хозяина "непатриотической" квартиры на месте.

Поиски гражданина продолжаются.

Напомним, в Петербурге днём ранее, 21 марта, задержали местного жителя, подозреваемого в раскраске одного из орудий, представленного в экспозиции Музея артиллерии, в сине-жёлтый цвет.


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