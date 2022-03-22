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Новости 14:32

В Москве впервые арестовали фигуранта уголовного дела о фейках про армию

фото ЗакС политика В Москве впервые арестовали фигуранта уголовного дела о фейках про армию

В Москве суд отправил в следственный изолятор фигуранта уголовного дела по новой статье о фейках про российскую армию, информирует РИА "Новости". Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Дело по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ") возбуждено в отношении Сергея Клокова. Мужчина работает техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве.

Напомним, в начале марта в РФ появился закон об уголовной ответственности за распространение фейков о "спецоперации" и дискредитации российской армии, предполагающий до 15 лет колонии. 16 марта были возбуждены первые такие дела. На данный момент их семь.


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