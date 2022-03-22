Защита Навального намерена обжаловать приговор суда

Адвокат Ольга Михайлова заявила 22 марта о намерении обжаловать приговор, вынесенный Алексею Навальному на выездном заседании Лефортовского суда в ИК-2 города Покрова.

"Приговор мы будем, естественно, обжаловать", — приводит слова Михайловой РИА "Новости".

После заседания суда полиция Покрова задержала адвокатов Навального, когда те стали отвечать на вопросы журналистов. Михайлову и Вадима Кобзева посадили в автозак и увезли в сторону центральной части города, сообщил корреспондент "Медиазоны"*. "Мда, со мной такое первый раз", — процитировал журналист Михайлову, демонстрировавшую удостоверение адвоката из автозака. До этого полицейский пригрозил задержанием всем, кто останется на территории колонии, в этот момент адвокаты общались с журналистами.

Сегодня в покровской ИК-2, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше", огласили приговор политику по делам о мошенничестве и об оскорблении судьи на предыдущем процессе. Суд назначил оппозиционеру наказание в виде девяти лет строгого режима с уплатой штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.

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