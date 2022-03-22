Медведев призвал активнее бороться с несогласованными митингами

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 22 марта о необходимости усилить контроль за распространением фейков о Вооруженных силах и призвал активнее бороться с "незаконными протестными акциями", сообщило РИА "Новости". Речь экс-президента прозвучала на совещании, касающемся криминогенной обстановки в России.

Говоря о необходимости бороться с "распространением различного рода лживой информации" об армии, Медведев упомянул также и призывы о введении санкций против России, а также граждан и юридических лиц. "Здесь важна работа по пресечению такого рода злонамеренной активности, незаконной деятельности, включая и незаконные протестные акции, — продолжил он. — Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены".

Кроме того, Медведев допустил возможность роста безработицы и социального напряжения на фоне "беспрецедентного экономического давления" на страну. "Поэтому вопросы, связанные с возникновением социальной напряженности, нужно максимально внимательно отслеживать", — призвал он собравшихся.

Ранее Медведев сообщил, что у России имеется "много надёжных партнёров". Среди них он указал на Китай, страны Юго-Восточной Азии и Африки.