Медведев обнаружил "надежных партнеров" России в Китае и африканских странах

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался 19 марта о текущей ситуации в России и за ее пределами. В качестве площадки для трансляции взглядов бывший президент избрал свой недавно заведенный Telegram-канал.

Рассуждая о введенных против России санкциях, Медведев задался вопросом, "кто кого сейчас изолирует". По его версии, у России имеется "много надёжных партнёров", причем не только на постсоветском пространстве, но также в Китае, Юго-Восточной Азии и в странах Африки.

"Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнёрства и сотрудничества более чем очевидны", — объявил замглавы Совбеза.

Также Медведев заявил о наличии у страны "всех возможностей" для развития. "Во многом ранее введённые санкции пошли нам только на благо, — счел нужным сообщить чиновник, — заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоёмких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства".

Напомним, ранее правительство запретило вывоз из России иностранных медицинских изделий, чтобы не допустить их дефицита из-за зарубежных санкций. На этой неделе глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков допустил вероятность задержек с поставками импортных запчастей для городского транспорта.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева