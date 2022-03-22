Полиция задержала пикетчицу с плакатом "Нет"

Полиция задержала в центре Петербурга пикетчицу Асту Коврову, сообщил 22 марта Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург". Активистка стояла на Невском проспекте с плакатом, на котором было написано "Нет".

Прибывшие правоохранители посадили Коврову в служебную машину. В какой именно отдел полиции ее увезли, пока неизвестно.

Накануне Петроградский районный суд продлил срок задержания Николая Воротнева, подозреваемого в нанесении украинского флага на щитах двух гаубиц, стоящих у Военно-исторического музея артиллерии.

Фото: «Задержания Санкт-Петербург»