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Новости 18:20

Полиция задержала пикетчицу с плакатом "Нет"

фото ЗакС политика Полиция задержала пикетчицу с плакатом "Нет"

Полиция задержала в центре Петербурга пикетчицу Асту Коврову, сообщил 22 марта Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург". Активистка стояла на Невском проспекте с плакатом, на котором было написано "Нет".

Прибывшие правоохранители посадили Коврову в служебную машину. В какой именно отдел полиции ее увезли, пока неизвестно.

Накануне Петроградский районный суд продлил срок задержания Николая Воротнева, подозреваемого в нанесении украинского флага на щитах двух гаубиц, стоящих у Военно-исторического музея артиллерии.

Фото: «Задержания Санкт-Петербург»


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