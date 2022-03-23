ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:39

Выпуск карты UnionPay обойдется россиянам в сумму до 15 тысяч рублей

фото ЗакС политика Выпуск карты UnionPay обойдется россиянам в сумму до 15 тысяч рублей

На фоне приостановки работы в России платежных карт Mastercard и Visa клиенты банков обратили свое внимание на китайскую систему UnionPay, сообщило 23 марта РИА "Новости". Из-за большого спроса кредитные организации вынуждены временами останавливать выдачу карт, а другие банки готовятся к работе с новой системой.

В настоящее время в России только 10 банков способны выдавать карты UnionPay. Это Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк".

Получить карту на руки могут клиенты только шести организаций. При этом Россельхозбанк потребует за выпуск 9,5 тысячи рублей, а Газпромбанк — 15 тысяч рублей. Кроме того, оформить карту получится в "Солидарности", Примсоцбанке и "Почта банке", а Промсвязьбанк делает карты UnionPay только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя, сообщило информагентство.

Прочие банки пластик UnionPay на руки не выдают, называя лишь примерные сроки. Так, в банках "Зенит" и "Санкт-Петербург" в качестве возможного времени выдачи называют май.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa заявили о приостановке своей работы в России на фоне "специальной военной операции" на Украине. Держатели карт этих систем, выпущенных российскими банками, могут пользоваться ими внутри страны, но не за границей. Равным образом они не могут оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

Фото: UnionPay в России/ «ВКонтакте»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама