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Новости 10:38

ЗакС утвердил ряд налоговых льгот для IT-специалистов и инноваторов

фото ЗакС политика ЗакС утвердил ряд налоговых льгот для IT-специалистов и инноваторов

Законодательное собрание Петербурга 23 марта приняла во втором чтении поправки в в закон "О налоговых льготах".

Депутаты одобрили ряд новых преференций для пострадавших от санкций Запада. В основном, льготы касались IT-специалистов и промышленных предприятий, которые внедряют инновационные технологии.

Предложено в два раза снизить ставку налога на прибыль организаций, который применяется для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета из налога на прибыль за научные исследования и опытно-конструкторские разработки.

Снижаются требования к предприятиям для предоставления "налогового кэшбека" за приобретение, модернизацию и реконструкцию основных средств. Уменьшается налог на предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством товаров или работают в IT-сфере и применяют упрощенную систему налогообложения.

Ставка по налогу на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, сохранится на уровне 2021 года. Она составит 1,5%.

Ранее ЗакС утвердил "налоговый кэшбек" для предприятий, которые вкладывают средства в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Инициатива распространяется только на фирмы обрабатывающей промышленности. Налоговый вычет должен начать действовать с 2023 года. Он может составить до 90% от вложенных в НИОКР средств. Ожидается, что вычеты будут предоставляться только до 2035 года.

Сергей Еремеев


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