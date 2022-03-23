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Новости 10:45

ФАС проверит производителей бумаги после роста цен на продукцию

фото ЗакС политика ФАС проверит производителей бумаги после роста цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба займется проверкой производителей бумаги после ее резкого подорожания, сообщило ведомство 23 марта в официальном Telegram-канале.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", — гласит сообщение ФАС. В случае выявления "экономически необоснованных цен" антимонопольщики грозят "незамедлительно принять меры реагирования" к продавцам.

Рост цен на офисную бумагу наблюдался в некоторых регионах России после прекращения поставок в страну необходимых для производства химикатов. На прошлой неделе появилась информация о переносе Всероссийских проверочных работ в некоторых районах Петербурга. Эти известия вскоре опровергли в комитете по образованию, а затем — уже на федеральном уровне — и в Минпросвещения. Накануне стало известно о переносе ВПР на осень из-за ожидаемого ухудшения эпидситуации.

Фото: pixabay


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