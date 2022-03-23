ФАС проверит производителей бумаги после роста цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба займется проверкой производителей бумаги после ее резкого подорожания, сообщило ведомство 23 марта в официальном Telegram-канале.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", — гласит сообщение ФАС. В случае выявления "экономически необоснованных цен" антимонопольщики грозят "незамедлительно принять меры реагирования" к продавцам.

Рост цен на офисную бумагу наблюдался в некоторых регионах России после прекращения поставок в страну необходимых для производства химикатов. На прошлой неделе появилась информация о переносе Всероссийских проверочных работ в некоторых районах Петербурга. Эти известия вскоре опровергли в комитете по образованию, а затем — уже на федеральном уровне — и в Минпросвещения. Накануне стало известно о переносе ВПР на осень из-за ожидаемого ухудшения эпидситуации.

Фото: pixabay