"Фонтанка": Проверочные работы в школах перенесли на осень

Проведение Всероссийских проверочных работ в школах переносится с весны на осень, сообщила 22 марта "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, письмо с информацией о переносе сроков направил в регионы Рособрнадзор, среди получивших его оказалось и правительство Петербурга.

Причиной переноса в документе называется "прогнозируемое развитие эпидемиологической ситуации и сохранение рисков распространения COVID-19". Новые даты проведения проверочных работ в письме не указаны, их сообщат позднее.

Ранее появилась информация о переносе проверочных работ в школах трех районов Петербурга по причине дефицита бумаги. Информацию об этом сперва опровергли в городском комитете по образованию, а потом с заявлением о том, что ВПР состоятся в срок, выступило и Минпросвещения. Там заявили, что проблема с нехваткой бумаги незначительна и "в самое ближайшее время" будет решена.

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