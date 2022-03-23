Новым главой комиссии ЗакСа по экологии стал Макаров

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 марта решило обновить руководство своих органов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В частности, новым председателем комиссии по экологии и природопользованию стал единоросс Алексей Макаров. Предыдущий глава, другой член "Единой России" Александр Ходосок досрочно сложил полномочия. Ожидается, что он возглавит комиссию по городскому хозяйству.

Кандидатуру Макарова поддержали 46 депутатов. Двое воздержались. Один присутствовавший депутат не голосовал. Других претендентов на должность председателя не было.

Отметим, решение о ротации в руководящих органах ЗакСа было принято после того как городской парламент решил увеличить количество своих комиссий.

Напомним, в прошлом, шестом созыве ЗакСа Макаров возглавлял комиссию по промышленности.

Сергей Еремеев