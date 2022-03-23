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Новости 10:59

В Госдуме появилась комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства

фото ЗакС политика В Госдуме появилась комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства

Депутаты Госдумы поддержали 23 марта создание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщается на сайте нижней палаты парламента. О планах ее создания стало известно на прошлой неделе.

Ожидается, что созданная комиссия "будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва ГД". Она будет заниматься изучением фактов иностранного вмешательства во внутрироссийские дела, заниматься законотворческой деятельностью и информировать о выявленных фактах зарубежные СМИ и общественные организации.

Председателем комиссии стал депутат Василий Пискарев ("Единая Россия"). Он же возглавлял аналогичную комиссию в предыдущем созыве Госдумы.


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