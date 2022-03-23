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Новости 11:33

Петербург лидирует по суточному приросту заболеваемости коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург лидирует по суточному приросту заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге выявлен 1 431 новый случай коронавирусной инфекции, что является максимальным значением среди российских регионов. По данным федерального оперштаба, на втором месте оказалась Свердловская область с 1 343 заболевшими, на третьем — Москва с 1 306 новыми пациентами.

За сутки в Северной столице выздоровело 4 319 больных, госпитализировано 164, а 21 пациент скончался. В целом по стране выявлено 26 826 новых случаев COVID-19, госпитализировано 5 109 пациентов, а 70 622 выписано после излечения. За прошедшие сутки от коронавируса в России умерло 429 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что на штамм коронавируса "стелс-омикрон" в стране приходится до 50 % случаев заболевания.


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