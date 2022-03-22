"Интерфакс": На "стелс-омикрон" приходится до половины заболеваний коронавирусом в России

Подвариант "омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 под названием "стелс-омикрон" угрожает стать доминирующим на территории России, рассказал 22 марта "Интерфакс" со ссылкой на главу Научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Черкашину. Как сообщила ученая агентству, в настоящее время около половины фиксируемых случаев ковида приходится на "стелс-омикрон", а заболевания штаммом "дельта" относятся к разряду единичных.

"На сегодняшний день доля ["стелс-омикрона"] составляет около 50% в структуре заболеваемости COVID-19 по данным портала VGARUS. С момента появления ВА.2 наблюдается стабильный рост доли этого варианта, однако в нашей стране это не только не приводит к росту заболеваемости COVID-19, но сопровождается ее снижением", — сообщила Черкашина.

Эпидемиолог допустила ситуацию, при которой "стелс-омикрон" станет доминирующим штаммом, но назвала преждевременными попытки говорить об этом с уверенностью. "Для варианта "дельта" в настоящий момент характерно выявление единичных образцов", — заявила Черкашина, добавив, что вариант "дельтакрон" в России зафиксирован не был.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил возможность всплеска "стелс-омикрона" в ближайший месяц.