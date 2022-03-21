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Иммунолог предположил возможность всплеска "стелс-омикрона" в ближайший месяц

фото ЗакС политика Иммунолог предположил возможность всплеска "стелс-омикрона" в ближайший месяц

В ближайший месяц Россия может столкнуться с всплеском линии коронавируса BA.2 (он же "стелс-омикрон"), рассказал 21 марта "Известиям" иммунолог Николай Крючков. По его словам, в последнее время уровень заболеваемости снижается, однако ситуация может измениться.

По мнению Крючкова, более безопасное время наступит к концу весны — началу лета. "На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", — сообщил специалист.

Также Крючков отметил, что эволюция коронавируса продолжается, так что не исключено появление новых штаммов, в том числе более патогенных.

Ранее стало известно о планах Роспотребнадзора отменить часть ограничений, введенных из-за ковида в школах.

Фото: pixabay


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