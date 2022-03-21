Роспотребнадзор предложил смягчить антиковидные запреты в школах

Роспотребнадзор выступил за отмену части ограничений в школах, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных организаций опубликован 21 марта на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно тексту, санитарное ведомство предлагает отменить правило о закреплении за каждым классом отдельного школьного кабинета, в котором дети проходят обучение по всем предметам, кроме тех занятий, для которых требуется специальное оборудование. Кроме того, проект предполагает отмену в местах проведения аттестации обязательного соблюдения социальной дистанции путем зигзагообразной рассадки учеников.

Также документ отменяет запрет на проведение мероприятий с участием детей из разных классов на открытом воздухе. Ограничение заполняемости отрядов в детских лагерях на уровне 75% от проектной вместимости помещения также подлежит упразднению.

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