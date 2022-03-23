"Холод": Думским единороссам запретили без разрешения покидать Россию

Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили выезжать из России без разрешения, сообщил 23 марта журнал "Холод". Как рассказало издание, перед выездом за рубеж парламентариям следует заручиться согласием главы фракции "Единой России" Владимира Васильева.

В случае необходимости пересечь границу думский единоросс должен обратиться к Васильеву с заявлением с указанием страны выезда, целей и сроков поездки. Указанное правило не распространяется на депутатов от "Единой России", которые направляются в служебные командировки за пределы страны.

Сегодня же стало известно о создании в Госдуме комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Возглавил ее единоросс Василий Пискарев.