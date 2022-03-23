Госдума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Депутаты Госдумы приняли 23 марта закон о признании участников "специальной военной операции" на Украине участниками боевых действий. Инициатива преодолела все три чтения за одно утро, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ распространяет статус ветерана или инвалида боевых действий на лиц, выполняющих с 24 февраля боевые задачи на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Это позволит предоставить им право на льготы по оплате коммунальных платежей, а также на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки.

Отметим, что Россия ведет "специальную военную операцию" на Украине с 24 февраля. Попытки как-то иначе именовать происходящее встречают резкое неприятие со стороны государства и караются по подписанному Владимиром Путиным в начале марта закону о наказании за фейки о Вооруженных силах.