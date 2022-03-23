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Новости 13:10

Песков назвал закон о фейках про армию полностью соответствующим нынешней ситуации

фото ЗакС политика Песков назвал закон о фейках про армию полностью соответствующим нынешней ситуации

Закон о наказании за фейки о Вооруженных силах РФ является достаточно жестким, оценил 23 марта норму пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал документ полностью соответствующим ситуации "тотальной информационной войны", сообщило ТАСС.

"Есть положения закона, он достаточно жесткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна", — заявил представитель Кремля и добавил, что "положения этого закона должны применяться".

Напомним, 4 марта Владимир Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Результатом этого стало закрытие отечественных и зарубежных СМИ в России и возбуждение административных дел против жителей страны. О первых уголовных делах за фейки стало известно в середине марта, их фигурантами стали двое жителей Томской области и блогер Вероника Белоцерковская. Накануне Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по этой статье против журналиста Александра Невзорова.


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