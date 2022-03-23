Судья отказалась проводить экспертизу видео с обыска по делу Резника

Октябрьский районный суд 23 марта продолжил рассмотрение дела экс-депутата Максима Резника, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Бывшего парламентария обвиняют в незаконном приобретении 18,2 грамма наркотика растительного происхождения. По версии следствия, оно якобы обнаружилось во время обыска в квартире родственника Резника. Небольшое видео с мероприятия фигурирует в деле как снятое оперуполномоченным Ильей Шевчуком. Эту запись защита Резника просила отправить на экспертизу - нет ли там обрезки, склеек и другого.

Прокурор 23 марта заявила, что, прося о такой экспертизе, защита выражает недоверие словам свидетеля. Хотя оценка доказательств - это компетенция суда, напомнила прокурор. Судья решила отказать защите Резника в проведении экспертизы.

Ранее она отказалась искать телефон, на который Шевчук снял видео. Средство связи ему выдали после копирования видеозаписи, и он его потерял, заявлял оперуполномоченный на суде.

Также на заседании 23 марта адвокат Резника Михаил Пашинский ходатайствовал о других экспертизах по изучению техники и файлов с обыска. Пашинский попросил назначить экспертизу наркотика, обнаруженного в банке "Ментос" и приписываемого Резнику, и кустов, которые обнаружили в квартире родственника депутата. Перед экспертом надо поставить вопрос о том, одного ли происхождения два вещества, заявил адвокат. Он также ходатайствовал о повторной экспертизе содержимого из банки "Ментос". По словам Пашинского, первое исследование прошло с нарушением принятых методик, о чем свидетельствуют материалы экспертизы. Адвокат отметил, что подобные просьбы высказывались защитой и на этапе следствия, но удовлетворены не были.

Прокурор попросила судью пока не принимать решение по новым ходатайствам защиты и дать время обвинению подготовить свою позицию. Судья отложила рассмотрение дела на 5 апреля.

Напомним, Резника задержали летом 2021 года, на следующий день после объявления выборов в Законодательное собрание Петербурга, в которых он планировал участвовать. Тогда ещё парламентарию запретили встречи с нотариусом, которые нужны были для подачи документов на выборы. Санкт-Петербургский городской суд снял этот запрет после проведения выборов.

София Саттарова