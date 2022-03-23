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Новости 16:13

Совфед одобрил закон о признании участников "спецоперации" ветеранами боевых действий

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о признании участников "спецоперации" ветеранами боевых действий

Члены Совета Федерации одобрили принятый ранее Государственной думой РФ закон о признании участников "специальной военной операции", проводимой на Украине, ветеранами боевых действий, пишет ТАСС.

Согласно документу, статус ветерана либо инвалида боевых действий будет распространяться на лиц, которые начиная с 24 февраля текущего года выполняют на Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР, военные тактические задачи.

Ветеранский статус гарантирует его обладателю права на льготы по оплате коммунальных счетов, а также на налоговые, транспортные, земельные и жилищные и иные меры социальной поддержки.


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