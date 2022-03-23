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Новости 17:53

Путин поддержал повышение ставки по ипотеке до 12% и увеличении кредита по ней

фото ЗакС политика Путин поддержал повышение ставки по ипотеке до 12% и увеличении кредита по ней

В ходе совещания Владимира Путина с членами правительства РФ, которое состоялось в среду, 23 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с предложением увеличить ставку по льготной ипотеке и соответствующим образом увеличить максимальный размер кредита по ней.

"У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно — поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 млн", — приводит высказывание Хуснуллина ТАСС.

Кроме того, члены кабинета министров предложили также продлить действие льготных ставок по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.

Путин идею вице-премьера одобрил.

Ранее президент России сообщил, что в ближайшее время вверенная ему страна перейдёт на оплату поставок газа в "недружественные страны" за рубли. После этого заявления рубль резко укрепился по отношению к доллару. Стоимость доллара впервые с февраля опустилась ниже 100 рублей.


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