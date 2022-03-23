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СК возбудил уголовное дело о неоказании медпомощи скончавшемуся после пыток зэку ИК-1 Ярославля

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело о неоказании медпомощи скончавшемуся после пыток зэку ИК-1 Ярославля

Региональное управление Следственного комитета по Ярославской области известило о возбуждении уголовного дела о неоказании медицинской помощи заключённому Важе Бочоришвили, скончавшемуся после пыток в местной ИК-1, уведомила "Новую газету" адвокат Ирина Бирюкова. 

Расследование ведётся в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (пп. "в" ч. 2 ст.  238 УК).

В постановлении о возбуждении дела на данный момент нет никаких имён, однако Бирюкова надеется, что к разбирательству привлекут медработников, которые не помогли Бочоришвили выжить.

"Перспективы привлечения виновных к ответственности есть: все дела, которые ведет ярославское управление СК, дошли до суда. Надеюсь, и в этом случае виновные будут установлены", — верит Бирюкова. 

Напомним, в январе 2021 года "Новая газета" опубликовала очередной пакет видеозаписей с пытками в скандальной ИК-1 Ярославля – это были восьмое и девятое подобное видео из данной колонии. На одной из записей запечатлено избиение гражданина Грузии Важи Бочоришвили, который вскоре после этого умер в больнице с тяжелым поражением печени и множественными гематомами. СК возбудил дело о превышении должностных полномочий.

Позднее, в мае прошлого года, в 2021 года в Ярославле задержали десятерых сотрудников исправительной колонии № 1, подозреваемых в избиении заключенного Абубакара Цагалаева.


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