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Новости 19:40

Bloomberg: Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала "спецоперации", но Путин ей отказал

фото ЗакС политика Bloomberg: Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала "спецоперации", но Путин ей отказал

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала "спецоперации" на Украине, однако Владимир Путин не позволил, поделились с агентством Bloomberg несколько осведомлённых источников.

Глава регулятора, по данным собеседников издания, хотела распрощаться с постом с 24 февраля.

"Набиуллина думала об отставке с самого начала. Но это будет иметь прямые последствия для неё и её семьи", - заявлял знакомый с ходом дел источник ещё 12 марта. 

Тогда же кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что ему ничего не известно о планах Набиуллиной.

Источники Bloomberg сообщили, что с начала "спецоперации" в стенах Центробанка витают упаднические настроения, в связи с чем якобы могло резко увеличиться количество увольнений.

"В какой-то момент темп увольнений был настолько интенсивным, что у ИТ-отдела не хватило рук для закрытия учетных записей", - делится Bloomberg.

Напомним, 18 марта Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Набиуллиной на очередной срок в качестве главы Банка России. Этот пост она занимает с 2013 года.

Фото: kremlin.ru


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