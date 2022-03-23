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Новости 19:59

В Петербурге простились с погибшим на Украине полковником Овчаренко

фото ЗакС политика В Петербурге простились с погибшим на Украине полковником Овчаренко

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил соболезнования семье полковника Николая Овчаренко, который погиб в ходе "специальной военной операции", проводимой на Украине. Слова губернатора Северной столицы ретранслирует пресс-служба Смольного.

"За ратный подвиг он награжден орденом Мужества. Вечная память российскому офицеру, полковнику Николаю Николаевичу Овчаренко!" - говорится в обращении Беглова.

Уточняется, что церемония прощания с погибшим прошла в среду, 23 марта, в Доме офицеров на Литейном проспекте.

В марте в СМИ появилась первая официальная информация о гибели на Украине троих военнослужащих из Ленинградской области: сообщалось, что "спецоперация" унесла жизни рядового Матвея Вахитова, прапорщика Юрия Савенкова и капитана Андрея Портуся.


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