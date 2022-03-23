"Почта России" заявила об отсутствии сбоев в продаже и отправке тиражей "Новой газеты"

Тиражи "Новой газеты" по-прежнему продаются в отделениях "Почты России", а свежие номера продолжают на регулярной основе доставлять подписчикам, уведомили "Фонтанку" в пресс-службе почтовой компании.

"Продажа "Новой газеты" в почтовых отделениях, как и ее доставка подписчикам, ведется в стандартном режиме", - отчитались в пресс-службе "Почты России".

Ранее петербургский парламентарий Борис Вишневский известил, что в отделении "Почты России" № 198 на Введенкой улице были изъяты экземпляры "Новой". Также "яблочник" продемонстрировал записку от одной из подписчиц газеты, которую та якобы получила от почтальона: "Новую газету" не принесла. Весь тираж, пришедший на почту, изъят как экстремистский".

Это побудило "Яблоко" обратиться в региональное УФПС с просьбой принять меры для обеспечения прав подписчиков и читателей "Новой".

Напомним, трудности с реализацией последних тиражей газеты возникали и ранее. К примеру, номер, на обложке которого красовалась выбежавшая с пацифистским плакатом в прямой эфир Первого канала Марина Овсянникова, отказались продавать некоторые киоски в Москве.