Дрозденко навестил военных, раненых в ходе "спецоперации" на Украине

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко в компании командующего Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-полковника Павла Дашкова навестил в больницах военных, пострадавших в ходе "спецоперации" на Украине, информирует пресс-служба СЗО Росгвардии.

Указывается, что от лица жителей Ленобласти Дрозденко поздравил силовиков с наступающим Днём войск национальной гвардии РФ и вручил им сувениры.

Ранее в регионе прошли первые церемонии прощания с военнослужащими, которые погибли на Украине.

В Петербурге, в свою очередь, в среду, 23 марта, простились с полковником Николаем Овчаренко, чьё тело также доставили с территории боевых действий на Украине.