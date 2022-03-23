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Новости 20:59

Дрозденко навестил военных, раненых в ходе "спецоперации" на Украине

фото ЗакС политика Дрозденко навестил военных, раненых в ходе "спецоперации" на Украине

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко в компании командующего Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-полковника Павла Дашкова навестил в больницах военных, пострадавших в ходе "спецоперации" на Украине, информирует пресс-служба СЗО Росгвардии.

Указывается, что от лица жителей Ленобласти Дрозденко поздравил силовиков с наступающим Днём войск национальной гвардии РФ и вручил им сувениры.

Ранее в регионе прошли первые церемонии прощания с военнослужащими, которые погибли на Украине.

В Петербурге, в свою очередь, в среду, 23 марта, простились с полковником Николаем Овчаренко, чьё тело также доставили с территории боевых действий на Украине.


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