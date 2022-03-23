Борьба с дефицитом и ожидание "стелса": Комздрав выступил в ЗакСе

Дмитрий Лисовец (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Проблемы с лекарствами в аптеках, действительно, есть, но поставки в Петербург никто не прекращал, утверждает глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В среду, 23 марта, он рассказал в Заксобрании о ситуации с дефицитом отдельных препаратов в городе. Заодно чиновник ответил на вопросы о рисках новой волны коронавируса и вероятности исчезновения презервативов.

Главу комитета по здравоохранению Петербурга пригласили на "правительственный час" в ЗакС, чтобы расспросить о ситуации с лекарственными препаратами в городе. Вопрос стал актуален на фоне существенных ограничений экономических связей с Россией. Горожане жалуются депутатам, что некоторых лекарств в аптеках не найти. При этом чиновники уверяют, что дефицита не будет.

Лисовец признал проблемы с наличием 34 позиций в аптеках города. Один из препаратов, по его словам, был выведен из оборота в конце 2021 года. Остальные раскупили за последние недели. По словам руководителя комздрава, имеющихся запасов лекарств на складах дистрибьюторов хватит на срок от 2 до 6 месяцев, однако из-за ажиотажного спроса их не успевают отгрузить в аптеки в должном объеме.

- Если говорить, из какой страны эти лекарственные препараты, то значительная часть – из стран, которые признаны Российской Федерацией недружественными. Кроме того, это также Аргентина, Бангладеш, Индия. Отсутствие этих препаратов связано именно с ажиотажным спросом, - заявил глава комитета.

Несколько раз за выступление Лисовец отметил, что ни одна из компаний-поставщиков жизненно важных лекарств не заявила о своем уходе из Петербурга. Однако он отметил, что у всех проблемных позиций есть аналоги.

Докладчик признал, что за последние две недели цены на лекарства выросли. Препараты из списка жизненно необходимых подорожали в среднем на 2,7%, остальные – на 11,7%. Причем за последнюю неделю жизненно важные лекарства стали дороже на 1,5%, остальные – на 4,2%. Лисовец отметил, что в 2022 году город выделил на льготное обеспечение лекарствами более 14 млрд рублей. В аптеках и на складах имеется запас для лечения льготных категорий на сумму в 7 млрд.

Вице-спикер и член "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина спросила о ситуации с импортными поставками для стоматологических клиник. Лисовец признал, что проблемы с этим есть.

- Мы запросили информацию у комитета по промышленной политике по тем позициям, которые испытывают наибольшие сложности, чтобы найти аналоги. Желательно по тем же ценам, которые были установлены в конце прошлого года, - добавил глава комитета.

Шишкина в беседе с ЗАКС.Ру отметила важность озвученной проблемы и выразила надежду, что очень скоро общественности предложат конкретные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Представитель КПРФ Александр Рассудов спросил про детей. Он заметил, что тяжелые случаи онкологии лечили за пределами России, там же часто делали операции по трансплантации внутренних органов.

- Каким образом в сложившейся ситуации мы будем спасать этих наших тяжелобольных несчастных детей? - поинтересовался депутат.

Лисовец ответил, что трансплантации успешно делают и в Петербурге, а вывозить на лечение за границу при необходимости будут и дальше. Позже Рассудов выразил сомнения по этому поводу в разговоре с ЗАКС.Ру.

- Как правило, отправкой за границу занимались благотворительные организации. Комздрав этим особенно никто не загружал, - сказал депутат от КПРФ. - А по поводу трансплантации – вопрос в самих органах. Раньше был единый банк с другими странами, насколько я знаю, тоже по линии благотворительных организаций. И хватит ли вообще наших возможностей, нашей пропускной способности, чтобы обслужить всех несчастных желающих?

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов задал вопрос про кадры. Он отметил, что одним из следствий "специальной военной операции" на Украине стал отток специалистов за рубеж. Депутат поинтересовался, актуально ли это для медработников. Лисовец заверил, что нет.

По его словам, комитет по здравоохранению каждый месяц выдает справки, необходимые для реализации медицинской деятельности за рубежом. В декабре таких справок было выдано 12, в январе – 7, в феврале – 12. Ожидается, что и в марте будет около 12, сказал Лисовец.

Единоросс Наталия Астахова рассказала главе комитета, что молодежь в социальных сетях опасается дефицита презервативов и детских сосок. Лисовец признался, что ему о таких рисках ничего неизвестно, и пообещал разобраться с этим вопросом. Чиновник полагает, что даже при худшем сценарии комитет по промышленности сможет найти производителей резиновых изделий. Астахова также спросила про новый штамм коронавируса стелс-омикрон, который уже уносит жизни людей в Китае.

- Глядя на то, что происходит в Юго-Восточной Азии, проявления другой разновидности штамма "омикрон", который называется "стелс", я не исключаю, что через несколько месяцев – называть конкретный период не буду – в том числе и в Петербурге возможно повышение числа заболевших, - ответил Лисовец.

Он добавил, что очень бы этого не хотел и что рассчитывает на коллективный иммунитет петербуржцев.

Председатель ЗакСа Александр Бельский, общаясь с журналистами, подвел итог выступлению главы комитета. Он отметил, что основной задачей "правительственного часа" было понять, какие действия уже предпринимаются комитетом и успокоить горожан.

- Как сказал Дмитрий Геннадьевич [Лисовец], никто из производителей с российского рынка не ушел. Все поставляют продукцию… Мы услышали, что правительство предпринимает все меры по закупке лекарств, в том числе и бюджетного характера, для того, чтобы увеличить ассигнования на определенные группы таблеток, которые производятся не в Российской Федерации, - заметил Бельский.

Брифинг спикера, к слову, был рекордно коротким – менее 7 минут. Задать вопросы пожелали всего три журналиста.





















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников